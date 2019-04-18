Kartal açıklarında gemide yangın alarmı Kartal açıklarındaki bir yük gemisinde yangın ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti.

Kartal açıklarındaki bir yük gemisinde yangın ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. İnceleme sonucu ufak çaplı yangının gemi personeli tarafından söndürüldüğü belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri, saat 19.00 sıralarında Kartal açıklarında Panama bayraklı Olga S isimli gemide yangın çıktığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler yük gemisinde bir süre inceleme yaptı. Yapılan araştırmada gemide ufak çaplı yangının çıktığı ve gemi personeli tarafından söndürüldüğü belirlendi. İncelemesini sonlandıran ekipler gemiden ayrıldı.

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