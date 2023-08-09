Kart zampara Sicimoğlu, bakıma muhtaç eşini terk edip...

Yemek ve gezi programlarıyla kamuoyunun tanıdığı sözde entel Batı özentisi Ayhan Sicimoğlu’nun bakıma muhtaç eşini terk etmesinden sonra yeni iddialar ortaya atıldı.

Beyaz türk kart zampara Ayhan Sicimoğlu'nun, 40 yıllık eşi Zeynep Akar'ı, beyin ameliyatı geçirip ilgi ve bakıma muhtaç olunca, bir süre baktıktan sonra "Yeter artık bundan sonra ailen baksın" diyerek terk ettiği basına yansımıştı. Büyük yankı uyandıran haberin üzerine çifte yakın çevrelerden gelen bilgilere göre Sicimoğlu'nun, Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan Akar Ailesi'nin kızı olan Zeynep Akar ile evliliği sayesinde lüks bir hayat yaşıyor. Ayrıca Akar Ailesi'nin nüfuzunu kullanarak bugünkü kariyerini yaptığını iddia ediliyor.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Batı özentisi Sicimoğlu, iki yıl önce sadece Zeynep Akar'ı ilgi ve bakıma muhtaçken terk edip onun hayata küsmesine ve tedaviyi bırakmasına sebep olmakla kalmamış, bir de giderken eşiyle ortak hesaplarından yüklü miktarda para çekmiş. Geçen yıl satın aldığı ve Ege ve Akdeniz'de sefa sürdüğü yelkenlisini de, ortak hesaptan çektiği o paralarla aldığı konuşuluyor.