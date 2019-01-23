Kart kopyalama düzeneğiyle dolandırıcılık iddiası
Eskişehir'de ATM'lere bir aparat yerleştirip kullanıcıların kartlarını kopyaladığı öne sürülen zanlı tutuklandı23 Ocak 2019 Çarşamba 16:42
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirerek kullanıcıların kartlarını kopyaladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aparat yerleştirip 15 kişinin banka kartlarını kopyalayarak 25 bin 910 lira zarara uğrattığı öne sürülen Emre M, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda Kastamonu'da yakalandı.
Gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Emre M, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, aynı dosya kapsamında önceki gün Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan 3 kişi tutuklanmıştı.
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