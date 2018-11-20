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Kars'taki terör operasyonu

Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik helikopter destekli operasyon gerçekleştirildi

20 Kasım 2018 Salı 16:51
Kars'taki terör operasyonu

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen ısı kaynağı taarruz helikopteriyle ateş altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Çemçe kırsalında operasyon düzenledi.

Çemçe bölgesine hava hücum harekatı düzenlenerek bölgeye iki Jandarma Komando ve iki güvenlik korucusu timi indirildi.

Bölgede yapılan aramada malzeme dışında herhangi bir emare bulunamadı.

Güvenlik güçlerince bölgede yapılan incelemede, sığınak içerisinde elektrikli fünye yerleştirilmiş el bombası, 40 tüp, 4 el bombası tapası, kablo, örgütsel doküman, akü ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken, diğerleri ise imha edildi.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 16:51
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