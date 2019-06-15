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Kars’ta YKS sınavı heycanı

Kars’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren adaylar, sabah sınava girecekleri okulların önüne geldi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:14
Kars’ta YKS sınavı heycanı

Kars’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren adaylar, sabah sınava girecekleri okulların önüne geldi.


Kars’ta saat 10.15’de başlayan YKS’nın ilk oturumu için adaylar üzerleri aranarak tek tek içeri alındı.Çocuklarıyla birlikte okullara gelen veliler ise okul dışında heycanla çocuklarını beklemeye başladı.


YKS’nin ilk oturumu olan TemelYeterlilik Testi (TYT), saat 10.15’te başladı. 135 dakika sürecek olan TYT, saat 12.30’da bitecek. YKS’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 16 Haziran Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:14
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