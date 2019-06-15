Kars’ta YKS sınavı heycanı Kars’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren adaylar, sabah sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Kars’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren adaylar, sabah sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Kars’ta saat 10.15’de başlayan YKS’nın ilk oturumu için adaylar üzerleri aranarak tek tek içeri alındı.Çocuklarıyla birlikte okullara gelen veliler ise okul dışında heycanla çocuklarını beklemeye başladı.

YKS’nin ilk oturumu olan TemelYeterlilik Testi (TYT), saat 10.15’te başladı. 135 dakika sürecek olan TYT, saat 12.30’da bitecek. YKS’nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) 16 Haziran Pazar günü sabah, üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) de aynı gün öğleden sonra yapılacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.