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Kars’ta Yaz Kur’an kursları başladı

Kars’ta Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Kur’an Kursları başladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
Kars’ta Yaz Kur’an kursları başladı

Kars’ta Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Kur’an Kursları başladı.


Kars İl Müftülüğü bünyesinde başlayan Yaz Kur’an Kursunun açılış programı Merkez Fethiye Cami de İl Müftüsü Yusuf Eviş’in katılımıyla gerçekleştirildi.


17 Haziran’da başlayan Yaz Kur’an Kursları 9 Ağustos’a kadar devam edecek. Kars genelinde geçen yıl 11 bin 900 çocuğun katıldığı Yaz Kurslarına bu sene 15 bin çocuğun katılması planlanıyor.


Çocukların yaz tatilini iyi bir şekilde değerlendirmek ve dini doğru bir şekilde öğrenmek için Yaz Kur’an Kurslarının Kars’ta başladığını belirten İl Müftüsü Yusuf Eviş, “İnşallah bu 2 aylık süre zarfında sloganımızda da olduğu gibi “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” diyerek Yaz Kur’an Kurslarımızı başlatıyoruz. Çocuklar, cenabı Allah’ın bizlere en güzel ve en büyük emanetidir. Bu emanetin bilinciyle okullarda çeşitli dersler öğrendiniz inşallah biz de bu yaz sizlere Kur’an öğreteceğiz, Allah’ın hayatını öğreteceğiz, namaz kılmayı öğreteceğiz, elimizden geldiği kadar sizleri hayata hazırlamaya gayret edeceğiz. O yüzden sizler de inşallah camilere devam edeceksiniz, ben şimdiden başta bütün öğrencilerimize, hocalarımıza, bu Yaz Kur’an Kurslarına katılan çocuklarımıza başarılar diliyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum” dedi.


Eviş, camilerde 1 öğrenci bile olsa kurs açtıklarını ifade ederek, il, ilçe ve köylerdeki tüm camilerde Kur’an Kurslarının olacağını sözlerine ekledi.


4-6 yaş okul öncesi yaş gruplarında Kars’ta 4 tane ayrı sınıf kurulduğunu söyleyen Eviş, “Bu sınıflarımız Merkez Cami, Hacı Recep Cami, İstasyon Cami ve Hz. Ali Cami’dir. Yani okula başlayamayan çocuklarımıza ayrı kurs açtık ve bu camideki çocuklarımız da sınıf sınıf ayrılacak” diye konuştu.


Kurs öncesi çocuklara çikolata dağıtan İl Müftüsü Yusuf Eviş, kursiyer çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca Fethiye Camisinde başlayan Yaz Kur’an Kurslarına 2 Özbekistan ve 1 de Afganistan uyruklu toplam 3 çocuğun da katılması dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
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