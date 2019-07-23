Kars’ta yavru kerkenez yetkililere teslim edildi .

Kars’ta İhlas Haber Ajansı (İHA) ofisinin camına çarparak yere düşen yavru kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

Kars’ta uçmakta zorlanan ve İHA’nın ofis camına çarparak yere düşen yavru kerkenezi muhabir Serkan Erkoç düştüğü yerden alarak ofise getirdi. Erkoç, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürü Murat Doğanay’a bildirdi. Doğanay, ekiplerini İHA’nın ofisine yönlendirdi. Ofise gelen yetkililer yavru kerkenezi alarak Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü. Burada tedavisi yapılan yavru kerkenezin tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.