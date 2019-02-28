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Kars’ta yarım gün kar tatili

Kars genelinde yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime yarım gün ara verildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
Kars’ta yarım gün kar tatili

Kars genelinde yoğun kar yağışı dolayısıyla eğitime yarım gün ara verildi.


Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları ve özellikle taşımalı sistemdeki öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde evlerine ulaşabilmelerini teminen; ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 28 Şubat 2019 Perşembe günü öğleden sonrası için yarım gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:16
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