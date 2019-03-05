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Kars’ta yaban hayvanları unutulmadı

Kars’ta çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya buğday bırakıldı.

05 Mart 2019 Salı 15:47
Kars’ta yaban hayvanları unutulmadı

Kars’ta çetin geçen kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya buğday bırakıldı.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, Kars İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kuşlar için buğday bıraktı. Çetin geçen hava şartlarının yaban hayvanlarının yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini belirten DKMP Kars Şube Müdürü Murat Doğanay, “Kurum olarak yaban hayatını korumak, yaşam alanlarında tutmak için doğaya yem bırakarak onların yaşamalarına destek oluyoruz. Merkeze bağlı ilçe ve köylerde özellikle de Sarıkamış ilçesinde yemleme faaliyetlerimiz devam ediyor” dedi.

 

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede bitki örtüsünün de karla kaplı olması dolayısıyla yaban hayvanların yem bulmakta zorlandığını ifade eden Murat Doğanay, “Doğal olarak ağır geçen bu kış koşullarında yaban hayvanları doğa da yem bulmakta zorluk çekiyor. Müdürlük olarak yaban hayvanları doğada tutmak için bu tür faaliyetleri ilimiz merkez köyleri, özellikle Sarıkamış ormanlarında ve diğer ilçelerinde yapmaktayız. Kış şartları çok ağır geçiyor kuşlar için buğday bıraktık. Yaban hayvanlarını doğada tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

 

Öte yandan DKMP Kars Şube Müdürlüğü’nce havalar ısına kadar, doğada yemleme çalışmaları yapılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:47
  1. Kars
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