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Kars’ta Vergi Haftası etkinlikleri

Vali Türker Öksüz, 30’uncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdar Senem Topal ve beraberindeki Defterdarlık birim müdürlerini makamında kabul etti.

26 Şubat 2019 Salı 14:09
Kars’ta Vergi Haftası etkinlikleri

Vali Türker Öksüz, 30’uncu Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdar Senem Topal ve beraberindeki Defterdarlık birim müdürlerini makamında kabul etti.


Valilik Makamında gerçekleşen kabulde; Defterdar Senem Topal, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Kars’ta yapılacak etkinlikler hakkında Vali Türker Öksüz’e bilgi verdi. Topal, Öksüz’e çiçek takdim etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Türker Öksüz, ilimize ve ülkemize yapılan hizmet ve yatırımlarda vergilerin önemine vurgu yaparak, Vergi Haftası etkinliklerinin başarılı geçmesini temennisinde bulundu.


Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Defterdarlık tarafından Kars’ta kamu kurum ve kuruluşları, odalar, borsa ve meslek kuruluşları ziyaret edilerek, okullarda konferanslar verilecek.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:09
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