Kars’tauyuşturucudan 7 kişi gözaltına alındı Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Kars’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2’si tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan şahısların yakalanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişinin ikametgahlarında yapılan aramda, toplam 9,72 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde muhafaza alınırken, şüpheliler Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüpheliler hakkında TCK-188 (Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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