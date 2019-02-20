0553 313 94 23

Kars’ta uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan 2 kişi tutuklandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
Kars’ta uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan 2 kişi tutuklandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan kişilerin deşifre edilerek yakalanmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.


Kars’ta uyuşturucu kullandığı ve piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 kişiye polis operasyon düzenlendi.Yakalanarak göz altına alınan 5 kişinin üzerilerinde yapılan aramada, 2,15 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile satışa hazır vaziyette 30 parça olmak üzere toplam 5,65 gram uyuşturucuele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli 5 kişi hakkında TCK-191 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ ve TCK-188 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçu kapsamında adli işlem yapıldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu ticareti yapan, toplum sağlığına ve gençlerimize zarar veren zehir tacirleriyle mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP’li Soyer: "İzmir, sırtına Türkiye’yi alacak, başka bir dünyaya taşıyacak"
    1. CHP’li Soyer: "İzmir, sırtına..
    2. "Yenilmez kadınlar", Avrupa Kupası'nı..
    3. 5 kişilik araçtan 12 kaçak göçmen çıktı
    4. Eti seviyoruz, yemek yemeği zayıf..
    5. Ömer Günel; “Belediye meclis üyeleri..
    6. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu..
    7. 5 yaşındaki Baran’ın organları 2..
    8. Elazığ’da silah kaçakçılığı..
    9. Akyel: "Samsun’da iyi gidişatımızı..
    10. Şifa bulmak için toprak yiyorlar
    11. Kayseri’de ’on numara yağ’ operasyonu
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Varank’ın..
    13. (Özel haber) Berlin’de Türk Sanat..
    14. Çınar’dan Özdemir’e övgü
    15. Güçlü sanayi, temiz üretime 30 milyon..
    16. İnegöl Belediyespor 2. Lig..
    17. Türk erkeği cebinde parası olmasa bile..
    18. Prof. Dr. Turna: "Prostat ve böbrek..
    19. Beyoğlu’nda güvelik kamerasına..
    20. Ford'un geliştirdiği teknoloji "Şerit..
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
    CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı