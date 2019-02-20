Kars’ta uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Kars’ta uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan 2 kişi tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve tacirliğini yapan kişilerin deşifre edilerek yakalanmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kars’ta uyuşturucu kullandığı ve piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 kişiye polis operasyon düzenlendi.Yakalanarak göz altına alınan 5 kişinin üzerilerinde yapılan aramada, 2,15 gram uyuşturucu madde ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile satışa hazır vaziyette 30 parça olmak üzere toplam 5,65 gram uyuşturucuele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli 5 kişi hakkında TCK-191 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak’ ve TCK-188 ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçu kapsamında adli işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim gönderildi. 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Uyuşturucu ticareti yapan, toplum sağlığına ve gençlerimize zarar veren zehir tacirleriyle mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir” denildi.