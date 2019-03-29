0553 313 94 23

Kars’ta uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Kars’ta Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

29 Mart 2019 Cuma 10:28
Kars’ta uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı

Kars’ta Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan, tacirliğini yapan kişilerin engellenmesi ve tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.


Narkotik ekipleri durumundan şüphelendiği 2 aracı takibe aldı. Bir süre takip edilen araç daha sonra durduruldu. Narkotik ekiplerince durdurulan her iki araçta bulunan 6 kişi üzerinde ve araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramada M.Ç., B.D., E.K. ve B.K.’nin araç ve üst aramasında toplam 6,24 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Iğdır ilinden Kars iline gelen başka diğer araç içerisinde bulunan N.K. ve M.F.I.’nin ise üst aramasında toplam 25.81 gram uyuşturucu ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.


Şüpheliler hakkında TCK-191 (Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) ve TCK-188 (Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti) suçu kapsamında adli işlem başlatıldı, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Toplumun huzur ve sağlığını tehdit eden, gençlerimizi bataklığa sürükleyen uyuşturucunun her çeşidine karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Erzurum Milletvekili Taşkesenlioğlu, İspirlilerle bir araya geldi
    1. AK Parti Erzurum Milletvekili..
    2. İsrail kararlara uymuyor! BM’nin Golan..
    3. Dış ticaret istatistikleri (2)
    4. Vali Deniz, Jandarma Genel Komutanı..
    5. Vali Demirtaş: "Tüm şehitlerin aziz..
    6. Galatasaray'da Türk oyuncular..
    7. BEÜ’de “Evrim ve Kur’an’da Yaratılış”..
    8. Aydoğan Arslan: “Örnek bir Adapazarı..
    9. Epic Fair, Red Bull Music iş birliği..
    10. Başkentte yangın: 5 ölü
    11. Sinop merkezli dolandırıcılık operasyonu
    12. Eskişehir’in ihracatı arttı, ithalatı..
    13. Kayıp kız çocuğunun ölü bulunması
    14. MHP’li Özbek’ten başaralı öğrencilere..
    15. Kocaoğlu’ndan "sandığa gidin" çağrısı
    16. Bakan duyurdu! 30'u aşkın ülkeden..
    17. Trabzon’da 18 kütüphanede 300 binin..
    18. Stockholm’de bir hafta içinde ikinci..
    19. TŞOF Başkanı Apaydın: “Performans için..
    20. Kredi Garanti Fonu: "Hazine..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak
    Erdoğan'dan 'Ayasofya' müjdesi: Cami olarak anılacak