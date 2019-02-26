Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı Kars Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

KARS (AA) - Kars Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Kars Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 9 kilo 72 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 7 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan G.A. ve C.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklanırken, diğer 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.