0553 313 94 23

Kars’ta uygulamada kılıç ele geçirildi

Kars’ta polisin yaptığı uygulamada bir kişinin üzerinde kılıç bulundu.

14 Temmuz 2019 Pazar 14:20
Kars’ta uygulamada kılıç ele geçirildi

Kars’ta polisin yaptığı uygulamada bir kişinin üzerinde kılıç bulundu.


Kars’ta 57 ekip, 165 polisin katımlıyla “Türkiye Güven Huzur (3) Uygulaması” yapıldı.Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçeler de gerçekleştirilen uygulamada, bin 302 kişi sorgulandı. 1 aranan kişi ve ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı anlaşılan 1 Afan uyruklu yakalanarak gözaltına alındı.


Uygulamada ayrıca yoklama kaçağı olan 2 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. 6136 SKM’den 1 adet ateşli silah ele geçirilirken, bir kişinin üzerinde kılıç bulundu. 2 kişiye toplamda 727 TL para cezası kesildi. 71 umuma açık işyeri kontrol edildi.


“Türkiye Güven Huzur (3) Uygulamasında trafik ekiplerince 314 araç kontrol edilirken, 1 araca toplamda 235 TL para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 14:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
    1. Gürkan’ın 15 Temmuz mesajı
    2. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli..
    3. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    4. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş şehit..
    5. Milletvekili Fırat’ın 15 Temmuz mesajı
    6. Genç polis memurunun vefatı..
    7. Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz için..
    8. Tedavi gören asker şehit oldu
    9. Aydın’a sağanak yağış uyarısı
    10. Denizlispor'un hazırlık maçları..
    11. Sultangazi’de akaryakıt istasyonu..
    12. Mardin'de 7 kilo patlayıcı madde ele..
    13. İmamoğlu'nun paçavraları Eygi'ye..
    14. Suriye sınırına askeri sevkiyat devam..
    15. Süper Lig'de fikstür çekim tarihi..
    16. Teröristlerin saldırıda kullanmayı..
    17. "Eski sistemden medet umanların PKK'ya..
    18. Bitlis'te cinsel taciz iddiasıyla..
    19. 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan..
    20. Öğrencilerin piknik keyfi
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!