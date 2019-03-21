Kars’ta üniversite öğrencileri ilmik ilmik sevgi örüyor

(ÖZEL HABER)-Kars’ta bir grup üniversite öğrencisi, minik öğrencilere ilmik ilmik sevgi dokuyor.

Kafkas Üniversitesi öğrencileri kurdukları ‘Kars Yarını Aydınlat’ Kulübü çerçevesinde, köy okulları için “İlmik İlmik Sevgi Örüyoruz” sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversitesi yerleşkesinde farkındalık oluşturmak için kızlı erekli örgü örüyor. Erkeklerin örgü örmesi ise renkli görüntülere sahne oluyor.

Kafkas Üniversitesi Kars Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri ördükleri atkı ve bereleri daha sonra belirleyecekleri köy okullarında minik öğrencilere hediye edecek. “İlmik İlmik Sevgi Örüyoruz” sloganıyla yola çıkan öğrencilere hocaları da destek veriyor.

Kafkas Üniversitesi Kars Yarını Aydınlat Kulüp Başkanı Mine Yıldırım, "Kafkas Üniversitesinde yeni bir kulüp kurduk. Kars Yarını Aydınlat adında bugün burada, kampüsümüzün içerisinde kulübümüzün ilk projesini gerçekleştiriyoruz. Kulübümüzün amacı daha çok çocuklara yönelik, köy okullarındaki kardeşlerimize, sevgi evlerindeki kardeşlerimize, atkı örmek, tamamen insani duygularla buradayız. İstiyoruz ki güzel şeyler yapalım. İlerideki kütüphane kurma projemizde ördüğümüz atkıları kendilerine hediye edeceğiz. İstedik insanlar görsünler baksınlar bir ilmik atıp, bir sevgi katsınlar. Bu şekilde arkadaşlarımıza duyurmak istedik" dedi.

Öğrencilerden Merve Kütük ise, "Burada yeni kulübümüz var. Kulübümüzün etkinliği kapsamında köy okullarındaki çocuklara ilmik ilmik sevgi örüyoruz. Sınıf arkadaşlarımız, farklı fakültelerden arkadaşlarımızla kızlı-erkekli grup olarak örgü örüyoruz. Amacımız hem kulübümüzü tanıtmak, hem de insanların duyarlılığını artırmak. Ördüğümüz atkıları daha sonra gideceğimiz kardeş köy okullarındaki öğrencilere hediye edeceğiz. Amacımız daha çok küçük çocuklara yönelik olduğundan dolayı, çocuklara yönelik faaliyetler daha hoş oluyor. Köy okullarındaki çocukların imkanları kısıtlı, buradan ne kadar çok kişiye ulaşırsak, o kadar iyi şeyler olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.