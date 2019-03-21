0553 313 94 23

Kars’ta üniversite öğrencileri ilmik ilmik sevgi örüyor

(ÖZEL HABER)-Kars’ta bir grup üniversite öğrencisi, minik öğrencilere ilmik ilmik sevgi dokuyor.

21 Mart 2019 Perşembe 10:31
Kars’ta üniversite öğrencileri ilmik ilmik sevgi örüyor

(ÖZEL HABER)-Kars’ta bir grup üniversite öğrencisi, minik öğrencilere ilmik ilmik sevgi dokuyor.


Kafkas Üniversitesi öğrencileri kurdukları ‘Kars Yarını Aydınlat’ Kulübü çerçevesinde, köy okulları için “İlmik İlmik Sevgi Örüyoruz” sosyal sorumluluk projesi kapsamında üniversitesi yerleşkesinde farkındalık oluşturmak için kızlı erekli örgü örüyor. Erkeklerin örgü örmesi ise renkli görüntülere sahne oluyor.


Kafkas Üniversitesi Kars Yarını Aydınlat Kulübü öğrencileri ördükleri atkı ve bereleri daha sonra belirleyecekleri köy okullarında minik öğrencilere hediye edecek. “İlmik İlmik Sevgi Örüyoruz” sloganıyla yola çıkan öğrencilere hocaları da destek veriyor.


Kafkas Üniversitesi Kars Yarını Aydınlat Kulüp Başkanı Mine Yıldırım, "Kafkas Üniversitesinde yeni bir kulüp kurduk. Kars Yarını Aydınlat adında bugün burada, kampüsümüzün içerisinde kulübümüzün ilk projesini gerçekleştiriyoruz. Kulübümüzün amacı daha çok çocuklara yönelik, köy okullarındaki kardeşlerimize, sevgi evlerindeki kardeşlerimize, atkı örmek, tamamen insani duygularla buradayız. İstiyoruz ki güzel şeyler yapalım. İlerideki kütüphane kurma projemizde ördüğümüz atkıları kendilerine hediye edeceğiz. İstedik insanlar görsünler baksınlar bir ilmik atıp, bir sevgi katsınlar. Bu şekilde arkadaşlarımıza duyurmak istedik" dedi.


Öğrencilerden Merve Kütük ise, "Burada yeni kulübümüz var. Kulübümüzün etkinliği kapsamında köy okullarındaki çocuklara ilmik ilmik sevgi örüyoruz. Sınıf arkadaşlarımız, farklı fakültelerden arkadaşlarımızla kızlı-erkekli grup olarak örgü örüyoruz. Amacımız hem kulübümüzü tanıtmak, hem de insanların duyarlılığını artırmak. Ördüğümüz atkıları daha sonra gideceğimiz kardeş köy okullarındaki öğrencilere hediye edeceğiz. Amacımız daha çok küçük çocuklara yönelik olduğundan dolayı, çocuklara yönelik faaliyetler daha hoş oluyor. Köy okullarındaki çocukların imkanları kısıtlı, buradan ne kadar çok kişiye ulaşırsak, o kadar iyi şeyler olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Yabancı sayısını konuşmaktansa, altyapıyı konuşmak daha önemli. Altyapı bizim vazgeçilmezimiz olmalı."
    1. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    2. Başsavcıvekili kalp krizi geçirerek..
    3. Özdemir Yeşilköy’de başkan gibi..
    4. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    5. Halk otobüsü kaza yaptı
    6. İrfan Can Kahveci, milli kadrodan..
    7. Irak ve Suriye Türkmenlerinin yaşadığı..
    8. Voleybol 2. Lig Bayanlar Final..
    9. Muğla’da ‘Mor Yaşam’ projesi sürüyor
    10. Manisa TSO’da Sri Lanka’ya yatırım..
    11. Doğu Anadolu buz kesti
    12. Bu ‘çağrı’ 700 kişiye ekmek kapısı oldu
    13. "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesi
    14. Çukurca’da terör operasyonu
    15. Türkiye, Arnavutluk ile 11. randevuda
    16. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu:..
    17. İki Türk’ten ilk otonom drone
    18. Bakan Kasapoğlu: Hakemin esas unsur..
    19. Harden'ın 57 sayısı Rockets'a yetmedi
    20. TCMB'den döviz depo ihalesi
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Son anket sonuçları açıklandı! İstanbul'da fark açılıyor
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!
    S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı belli oldu!