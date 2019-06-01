Kars’ta üniversite öğrencileri fidan dikti Kars’ta üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Arpaçay’da okul bahçesi ve mezarlığa fidan dikti.

Kars’ta üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Arpaçay’da okul bahçesi ve mezarlığa fidan dikti.

Kars Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, “Bir Fidan, Bir İnsan”sosyal proje geliştirme dersi kapsamında Arpaçay Asri Mezarlığı, Yalınçayır Köyü Mezarlığı, Atatürk İlkokulu ve 3 Kasım Ortaokulu’natoplam bin fidan dikimi yaptı.

Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Yaprak Ariç, Gülnaz Turan, Dilan Minsin, Gülfidan Vural, Çimen Kıyga, Nurcan Basut, Şeyhmuz Karadağ, İrfan Oltan, Yunus Kaya, Husan Usmankulov, Grup TABİAT ve Grup Orta Asya “Sosyal Proje Geliştirme” dersi kapsamında hocaları Doç. Dr. Yaşar Kop öncülüğünde geldikleri Arpaçay, önce mezarlıkları, ardından da okul bahçelerini minik öğrencilerle birlikte ağaçlandırdı. Dikilen fidanlara can suyu verdi.

Kafkas Üniversitesi öğrencileri projelerinin hedefe ulaşmasında kendilerine destek veren başta proje sorumlusu Doç. Dr.Yaşar Kop’a, Arpaçay Kaymakamlığı’na, Arpaçay Belediyesi’ne ve Kars Orman Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği öğrenildi.

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