0553 313 94 23

Kars’ta “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı

Türkiye genelinde, olduğu gibi Kars’ta da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2’ gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
Kars’ta “Türkiye Güven Huzur Uygulaması” yapıldı

Türkiye genelinde, olduğu gibi Kars’ta da ’Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2’ gerçekleştirildi.


Kars’ta yapılan denetimlerde, daha önceden belirlenen noktalarda tedbir alan polis, şüpheli gördükleri sürücü ve yayaları durdurarak, arama yaptı. Özel Hareket Polisi destekli gerçekleştirilen denetimlerde, araç içleri ve bagajlar aranırken, kişilere yönelik de genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.


Kars Valisi Türker Öksüz, Türkiye’de uygulanmakta olan 2019 yılının ikinci “Güven Huzur Uygulaması”nı Kars’ta başlattı. Emniyet Müdürlüğü önünde uygulama öncesinde konuşan Vali Türker Öksüz, Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerimizin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunmasının öneminde değindi.


Vali Öküz, suç delillerinin ele geçirilmesi için Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak Türkiye Güven Huzur uygulaması yapıldığını belirtti.


Vali Türker Öksüz, “Bizim kolluk güçleri olarak görevimiz, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir yaşam sürmesi, günlük hayatında rahat ve huzurlu olmasıdır. Kolluk güçleri olarak sizler çok önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Sizlerin üstün gayreti ve fedakârlığıyla, vatandaşlarımız huzur içerisinde uyuyabiliyorlar, yaşamlarını idame ettiriyorlar. Önümüzde bir seçim süreci ve 21 Mart Nevruz etkinlikleri var. Bugünü istismar ederek vatandaşlarımızın huzurunu bozmak isteyenler olabilir. Amacımız bunlara fırsat vermemektir” dedi.


Öksüz, “Seçimleri de sağlıklı bir biçimde, vatandaşlarımızın iradesini sağlıklı bir şekilde sandığa yansıyacak mahiyette sürmesine katkıda bulunmaktır. Diğer yandan narkotik, terör, düzensiz göç, asayiş suçları, kaçakçılık faaliyetleri gibi suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi, uygulamamızın en önemli hedefleridir. Dolayısıyla, yağacağımız bu huzur-güven uygulamasıyla vatandaşlarımızın, ilimizin huzuruna katkıda bulunacaksınız. Polisimiz ve Jandarmamız vatanın her karış toprağında vatandaşımızın huzur ve güveliği için var. İnşallah huzur-güven uygulamamızı her yerde kazasız belasız sürdürürüz. Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum” diye konuştu.


Kars’ta TEM, Asayiş, Güvenlik, KOM, Narkotik, Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve jandarma ekiplerinden oluşturulan 49 ekip ve 240 polisin katılımıyla 17 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 2 bin 579 kişinin GBT sorgulaması yapıldı, 276 araç kontrol edildi.11 araca cezai işlem uygulandı.


’Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/2’ kapsamında basit yaralamadan aranan 1 kişi yakalanırken, yoklama kaçağı olan 7 kişi yakalanarak gerekli tebligat yapıldı. Uygulamada ayrıca 6136 SKM’den 2 adet kesici-delici alet ele geçirildi.103 umuma açık işyeri kontrol edildi,1 işyerine idari işlem uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 6 milyar lira verdi
    1. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    3. "Onu çok sevdiğim için ağladım"
    4. Şehirlere nefes aldıracak adımlar
    5. Astigmat nedir? Astigmat dereceleri ve..
    6. Can Ceylan: Kültürel iktidar siyasal..
    7. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    8. YSK ilan etti! Yarın başlıyor
    9. Döviz kurları
    10. Seçimden sonra da gündem ekonomi
    11. 'Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve..
    12. Edirne’de ‘İŞKUR Kampüste’ programı..
    13. Eski siyasetçi harekete geçti! Yeni..
    14. İntihar etti organları 4 hastaya umut..
    15. Yeni genel müdür Erkan’dan Turkcell..
    16. Konya’da trafiğini rahatlatacak akıllı..
    17. Fahrettin Koca: Hastane yapılarımız..
    18. Suriyeli engellilere "Tuk Tuk" dağıtımı
    19. İşte Mudanya’yı geleceğe taşıyacak..
    20. Vefat eden annesinin yatığını bağışladı
    21. Başkan Erdoğan talimatı verdi!..
    22. "Sancaktepe, Türkiye'nin en büyük..
    23. Turkcell şebekesine "yerli yapay zeka"..
    24. Özel çocuklara özel gün
    25. Otomotivciler gücünü kendi evinde..
    26. "Muhtarlarımızla uyum içinde çalıştık"
    27. Başkan Alemdar misafirlerini ağırladı
    28. Tarihi Düğmeli Evler tarihe meydan..
    29. "Hafif yaralanan 3 vatandaşımız var"
    30. Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti!..
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Fabrikayı satmadık, satılık olan sensin
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    AK Parti İzmir'deki anket sonuçlarını açıkladı!
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    Akit TV'de çarpıcı 'Destan 1915' Belgeseli! "Çanakkale geçilmiştir"
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    İsrail ve Yunanistan'dan hain Türkiye planı! Girit Adası'na radar kurmuşlar
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin
    Açıklama geldi: Doların fırlamasını beklemeyin

    Günün Karikatürü

    20 Mart 2019
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Erdoğan talimat verdi! Vatandaşa ucuza satılacak
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku
    Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku