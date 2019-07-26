Kars’ta turizmciler sertifikalarını aldı

“Turizm’de Ara Eleman Yetiştirme Kursu”na katılanlar sertifikalarını Vali Türker Öksüz’den aldı.

Vali Türker Öksüz, turizm sektöründe farkındalığı artırmak, tarihi ve kültürel varlıkları sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda değerlendirerek turizm bilincini canlandırmak, yerli ve yabancı turistlere daha iyi hizmet vermek amacıyla düzenlenen “Kat Elemanı, Garsonluk, Resepsiyon, Diksiyon, İletişim, Ekip Çalışması ile Temizlik ve Hijyen Eğitimlerinin” verildiği kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler için düzenlenen sertifika törenine katıldı.

İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Türker Öksüz, Turizmde Ara Eleman Kursu’nun Kars turizmi açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Öksüz, Kars’ın ekonomisinin tarım ve hayvancılığın yanında turizme dayandığını ve bu açıdan turizm sektörünün gelişmesinin Kars ekonomisi adına büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kars’ın tarihi boyunca birçok kültür ve medeniyete beşiklik ettiğini, bu medeniyetlere ait birçok tarihi ve kültürel eserlerin yanında eşsiz doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi konumunda olduğuna dikkat çeken

Öksüz, bu değerlerin Türkiye’ ye ve tüm dünyaya tanıtılması gerektiğini söyledi.

Vali Türker Öksüz, “Turizm faaliyetlerini belirli noktaya taşımak için şehir olarak önümüze koyduğumuz hedefleri yerine getirmek için tüm paydaşların üstüne düşen görev ve sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Kars’ın turizm potansiyelini artırmak için gerekli çalışmalar yapılıyor. Yıllık 1 milyon turist hedefi için şehir olarak turizm potansiyelinin artırılması gerekiyor. Bunun yanında konaklama tesislerinin artırılması ve niteliklerinin yükseltilmesi gerekiyor “ dedi.

Vali Öksüz, turizm sektöründeki ihtiyaçtan dolayı düzenlenen Turizmde Ara Eleman Kursu’nun turizm sektörü açısından nitelikli iş gücünü sağlamaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Yapılan konuşmaların ardından kurslara katılan 110 kursiyere sertifikaları verildi. Kursiyerlerin sertifikalarını Vali Öksüz, ve protokol üyeleri verdi.