Kars'ta trafik kazası: 20 yaralı
Kars-Erzurum kara yolunda yolcu midibüsünün karıştığı trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı11 Şubat 2019 Pazartesi 11:11
KARS (AA) - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Kars'tan Erzurum istikametine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 36 AY 851 plakalı yolcu midibüsü, Keklik Deresi mevkisinde yol kenarında yan yatmış vaziyette bulunan 55 AAC 646 plakalı tıra çarptı.
Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.
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