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Kars’ta trafiğin 6 aylık bilançosu

Kars’ta 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4’ünün alkol etkisinde olduğu anlaşıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:59
Kars’ta trafiğin 6 aylık bilançosu

Kars’ta 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında, kusuru ile kazaya sebebiyet veren sürücülerin yüzde 1,4’ünün alkol etkisinde olduğu anlaşıldı.


Yine aynı dönemde gerçekleştirilen alkol denetimlerinde 65 bin 276 araç sürücüsünün yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü’nce yapılan değerlendirmede, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, alkol etkisinde araç kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ülke ve Kars genelinde yapılan “Alkol Denetimi” uygulaması sonucunda; 170 adet araç ve sürücüsü denetlendi.


6 adet araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi, 1 araç trafikten men edildi. 1 şahsın ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konul konuldu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:59
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