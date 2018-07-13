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Kars Kağızman'datoprağa gömülü 2 EYP bulundu

Kağızman'da PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 20:07
Kars Kağızman'datoprağa gömülü 2 EYP bulundu

Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Çemçe kırsalında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece Operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda Nazik Deresi uzanım hattında toprağa gömülü vaziyette teneke kutusu içerisine yerleştirilmiş hayvan gübresi ve mazotla karıştırılmış, elektrikli fünyeyle tuzaklanmış vaziyette basma düzenekli EYP bulundu.

Bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri yine toprağa gömülü tüp içerisinde amonyum nitrat ve mazotla karıştırılmış bir EYP, tüp, saç tava, kablo, bidon, motosiklet aküsü, çaydanlık, ayakkabı, halı, sera naylonu ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince imha edilen EYP'ler, imha yerinde yaklaşık 30 santimetre derinliğinde 30 santimetre genişliğinde çukur oluşturdu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 20:07
  1. Kars
  2. Kağızman

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