Kars’ta top mermisi bulundu
Kars’ta patlamamış top mermisi bulundu.22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:05
Kars’ta patlamamış top mermisi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Kars Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Akbaba Atış Alanı sınırları içerisinde patlamamış 8 inç, 230 milimetrelik tahrip top mermisi bulundu.
Bölgeye şerit çekerek güvenlik altına alan jandarma olay yerine Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT)’i çağırdı.
Olay yerine gelen PAMİT ekibi, yaptığı incelemenin ardından top mühimmatını kontrollü olarak olay yerinde imha etti.
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