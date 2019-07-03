0553 313 94 23

Kars’ta TOKİ konutları yükseliyor

Kentsel dönüşüm projeleriyle bölgelerin yaşam kalitesini yükseltip şehirlere değer katan projeler üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kars’ta ikinci etapta yapacağı kentsel dönüşüm ve gelişim projesi tüm hızıyla devam ediyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
Kars’ta TOKİ konutları yükseliyor

Kentsel dönüşüm projeleriyle bölgelerin yaşam kalitesini yükseltip şehirlere değer katan projeler üreten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kars’ta ikinci etapta yapacağı kentsel dönüşüm ve gelişim projesi tüm hızıyla devam ediyor.


Atatürk ve Bayrampaşa mahallelerinde yapılacak kentsel dönüşüm projesi kapsamında 366 konut inşa edilecek. İnşa edilecek konutlarla birlikte ayrıca cami, taziye evi, ticaret merkezi ve çevre düzenlemesi de yapılacak.


Bayrampaşa Mahallesi’nde yapılan konutlar yükselmeye de başladı. Konutların önümüzdeki yıl tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.


Yatay mimari anlayışıyla yükseklikleri zemin+2 ve zemin+3 olacak konutların 91’i 2+1, 114’ü 3+1, 161’i ise 4+1 planda yapılacak. Kentsel dönüşümde, gecekondu dönüşüm alanlarında toplumsal sorumluluk anlayışıyla çalışan TOKİ, hak sahibi vatandaşların mağdur olmaması için de ayrıca kira yardımı yapıyor.Kars Merkez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Kapsamında da 122 hak sahibine 550 kira yardımı yapıldığı öğrenildi.


TOKİ yetkililerinden yapılan açıklamada, “Gönüllülük esaslı yerinde dönüşüm anlayışıyla hareket eden TOKİ, kentsel dönüşümle sadece binalar yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmiyor. Dönüşüm alanlarında çevre düzenlemeleri ve donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da yanıt veren TOKİ, 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük ihtiyaç ve beklentileri düşünerek yerleşim alanlarını yeniliyor” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunusemre yaz aylarında sokak hayvanlarını unutmadı
    1. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    2. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    3. İBB’de 3 yeni atama!
    4. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    5. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    6. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    7. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    8. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    9. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    10. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    11. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    12. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    13. LGS’deki başarı sevindirdi
    14. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    15. "En faydalı isimler üzerinde..
    16. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    17. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    18. İleri teknoloji kampüsü için..
    19. Kocaeli’de akrabasını öldürerek..
    20. Kuşadası’nda plastik sandalye ve masa..
    21. Mersin’den Volkswagen’e yatırım çağrısı
    22. AK Parti'den açıklama: Teklif Meclis'e..
    23. Genetiği değiştirilmiş binlerce..
    24. Ayvalık’ta Afganistan uyruklu mülteci..
    25. Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu..
    26. Oturarak voleybolda şampiyonlar belli..
    27. Uzmanlardan gıda zehirlenmesi uyarısı
    28. Çocukları ile görüşmek isteyen anne..
    29. Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım’dan..
    30. Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz