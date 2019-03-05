Kars’ta TKDK Beşinci başvuru çağrı ilanına çıktı

Kars’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı ‘IPARD II Dönemi’ 5. Çağrı ilanına çıktı.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde IPARD II 5.Başvuru Çağrı Dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.TKDK Kars İl Koordinatörlüğü tarafından, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya,Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Uluman, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve teknik personelleri ile TKDK Kars İl Koordinatörlüğü teknik personelleri katıldı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı ‘IPARD II Dönemi’ Programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak

isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve

Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacak.

“Desteklenecek tedbirler ve destek bütçesi”

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek.

Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanıyor. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer alıyor.