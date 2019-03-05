0553 313 94 23

Kars’ta TKDK Beşinci başvuru çağrı ilanına çıktı

Kars’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı ‘IPARD II Dönemi’ 5.

05 Mart 2019 Salı 12:45
Kars’ta TKDK Beşinci başvuru çağrı ilanına çıktı

Kars’ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı ‘IPARD II Dönemi’ 5. Çağrı ilanına çıktı.


Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde IPARD II 5.Başvuru Çağrı Dönemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.TKDK Kars İl Koordinatörlüğü tarafından, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya,Tarım ve Orman Kars İl Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, TKDK Kars İl Koordinatörü Berkay Çelik, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Uluman, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri ve teknik personelleri ile TKDK Kars İl Koordinatörlüğü teknik personelleri katıldı.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı ‘IPARD II Dönemi’ Programı Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse ediliyor.


Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak


isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve


Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacak.


“Desteklenecek tedbirler ve destek bütçesi”


Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek.


Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 ay olarak planlanıyor. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’ sonuçları açıklandı
    1. Denizli’de ‘Karikatür Yarışması’..
    2. İTSO’dan WIN EURASIA Fuarı’na gezi
    3. Halterde 7 madalya
    4. MÜSİAD Gaziantep’te yeni dönemin ilk..
    5. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    6. "CHP'nin PKK'ya yaptığı taşıyıcı..
    7. 10 yılda kazanacağı parayı, 1 yılda..
    8. “Hipertansiyon en ciddi ölüm..
    9. Kırşehir Belediyesi, barınak projesine..
    10. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    11. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    12. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    13. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    14. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    15. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    16. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    17. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    18. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    19. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    20. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    21. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    22. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    23. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    24. Kılıçdaroğlu: İnanç Allah ile kul..
    25. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    26. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    27. Avustralya'daki yangınlar
    28. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    29. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar