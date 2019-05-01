Kars’ta tır alev alev yandı Kars Tren Garı’nda bekleyen bir tır, alev alev yandı.

Kars Tren Garı’nda bekleyen bir tır, alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre önceki gün akşam saatlerinde İ.İ. yönetimindeki tır, yük almak için Kars Tren Garı’na geldi. Park halinde bekleyen tır bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Tırın yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan tıra müdahale ederek söndürdü. Tırda maddi hasar oluşurken, yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

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