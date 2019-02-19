Kars’ta tipiden 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars’ta etkili olan tipiden 23 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Tip,den 23 köy ile bağlantı kesilirken, İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele eki,pleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba sarfediyor.

Kars’ta gece etkili olan tipiden,Akyaka’ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi, Arpaçay’a bağlı Bacıoğlu, Hasançavuş, Kıraç, Taşlıağıl, Digor’a bağlı Celal, Derinöz, Hasancan, Mahirbey, Oyuklu, Saklıca, Sorkunlu, Şatıroğlu, Şirinköy,Yağlıca, Yaylacık, Yemençayır ve Susuz’a bağlı Gölbaşı, Karapınar, Keçili ile Yaylacık köyleri olmak üzere toplam 23 köy ulaşıma kapalı bulunuyor. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekipler sefer oldu. Kars’ta özellikle yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor. Tipiden dolayı açılan yollar tekrar kapanıyor.