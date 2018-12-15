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Kars'ta tilkinin av mesaisi

Etkili olan yoğun kar yağışının ardından aç kalan tilkinin, fare avlaması görüntülere yansıdı

15 Aralık 2018 Cumartesi 11:37
Kars'ta tilkinin av mesaisi

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından aç kalan bir tilkinin fare avlaması görüntülendi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Kars-Selim kara yolu Kağızman kavşağı yakınlarında bir tilkinin de yiyecek araması objektiflere takıldı.

Karla kaplı arazide yiyecek arayan tilkinin avını yakalamak için karların arasına dalması ilginç görüntüler oluşturdu.

Bir fareyi yakalayıp yiyen tilki, daha sonra başka alanlarda yiyecek aramaya devam etti. Çevredeki sesleri dinledikten sonra tekrar ava koyulan tilki, sessizce avına yaklaşıp yakaladı.

Karnını doyuran tilkinin avladığı diğer fareleri de alıp götürdüğü gözlemlendi.


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 11:37
  1. Kars
  2. tilki
  3. tilki avı

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