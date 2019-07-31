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Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kars’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı ve HDP eski İl Başkanı ile Akyaka İlçe Başkanının da olduğu 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
Kars’ta terör operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kars’ta terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan ve aralarında HDP Belediye Meclis Üyesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şube Başkanı ve HDP eski İl Başkanı ile Akyaka İlçe Başkanının da olduğu 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK’nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüphelilerin KarsMerkez, Kağızman, Selim, Digor, Akyaka ile Ankara ilinde tespit edilen adreslerine operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonda M.S., M.S.O., M.Ö., M.Ü., İ.A., O.T., S.G., Ü.Ç., T.Y., A.Y., G.K. ve N.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerdenA.Y., G.K. ve N.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile kararlıkla devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:50
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