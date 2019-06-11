0553 313 94 23

Kars’ta tatlı su kefallerinin zorlu göçü başladı

Kars’ta, tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu başladı.

11 Haziran 2019 Salı 08:59
Kars’ta tatlı su kefallerinin zorlu göçü başladı

Kars’ta, tatlı su kefallerinin zorlu yolculuğu başladı. Tatlı su kefalleri, yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı ölüm mücadelesi veriyor.


Kars’ta 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çerme Barajı’nın önünde yüzlerce balık, akıntıya karşı kilometrelerce yol kat ederek yumurtalarını bırakacak güvenli yerler arıyor. Çerme Barajı’nın önüne kadar gelen tatlı su kefalleri, baraj setinden yukarı çıkmak için saatlerce mücadele ediyor. Baraj setinden dökülen suya atlayan tatlı su kefalleri tekrar tekrar atlayarak engeli geçmeye çalıyor. Bu zorlu yolculukta çok sayıda balık martılara yem oluyor.


Tatlı su kefallerinin üreme alanı olan akarsularda tersine göçünün başlaması ilginç görüntüler oluşturuyor. Kars Çayı’nda yaşayan tatlı su kefallerinin her yıl Haziran ayında üreme dönemi nedeniyle güvenli bölgelere göç etmek için verdiği mücadele ilginç görüntülere sahne oluyor. Balıklarının göçünü vatandaşlarda çocuklarıyla birlikte izliyor.


Her yıl Haziran ayında balıklarının göçünü izlemeye geldiğini belirten vatandaşlar, “Her yıl Haziran ayının ilk haftalarında tatlı su kefallerinin göçünü seyretmek için, buraya geliyorum. Aşağıdan akıntıya karşı yüzen tatlı su kefalleri yukarıya doğru zıplıyor. Yumurtalarını yukarıdaki sakin sulara bırakmak için çaba sarf ediyor. Bende bu olayı seyretmek için her yıl buraya geliyorum. Çok güzel bir görsel şölen oluyor” dedi.


Çerme Baraj önünde toplanan binlerce balık, yumurtalarını bırakmak üzere barajın akarına atlayarak yukarı çıkmak istiyor. Ancak yüksek olan baraj setini aşamayan balıklar her defasında düşerek tekrar atlıyor. Balıkların göçünü izlemek için ise vatandaşlar bölgeye akın ediyor.


Yumurtalarını sağlıklı ve güvenli yerlere bırakmak için verilen mücadele sonrasında balıklardan yüzlercesi martılara yem oluyor. Tatlı su kefalleri, daha kolay üreme dönemi geçirebilmeleri için derelere sürüler halinde akın ederek, önlerine çıkan doğal ve yapay engelleri ise zıplayarak geçmeye çalışıyor. Balıkların ölümüne mücadelesi ise dikkat çekiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:59
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oltadan evlilik teklifi çıktı
    1. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    2. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    3. Aliağa’da “Kaç Baba Kaç” kahkahaya..
    4. İran New York Times muhabirinin..
    5. Posof Savaşır köyünde heyelan
    6. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    7. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    8. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    9. Borsa güneyükselişle başladı
    10. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    11. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    12. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    13. İcradan satılık hastane
    14. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    15. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    16. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    17. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    18. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    19. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    20. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    21. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    22. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    23. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    24. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    25. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    26. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    27. NetWork'ten yaz stili
    28. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    29. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    30. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı