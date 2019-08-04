0553 313 94 23

Kars’ta tarihi hamamların yapımı yarım kaldı

Tarihi Taş Köprünün iki tarafında bulunan ve turizme kazandırılması düşünülen, tarihi hamamların restorasyon ve yapım çalışmaları yaklaşık 1 yıldır durdu.

04 Ağustos 2019 Pazar 13:05
Kars’ta tarihi hamamların yapımı yarım kaldı

Tarihi Taş Köprünün iki tarafında bulunan ve turizme kazandırılması düşünülen, tarihi hamamların restorasyon ve yapım çalışmaları yaklaşık 1 yıldır durdu.


Kars Valiliği’nce restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlanan Mazlumağa ve Muradiye hamamları, bir takım çalışmalar yapılarak toparlanmıştı. 2019 yılı sonuna tamamlanması planlanan hamamların yapımı ödenek yokluğu ileri sürülerek tamamen durdu. Yapımı duran hamamlar ise yeniden yıkılıyor.


Osmanlı Sultanı 3. Murat’ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamları tamamlanmasıyla birlikte Kars turizmine de farklı bir ivme kazandırması bekleniyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği hamamların akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.


Kars Kalesi eteğindeki tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve Kars’a yıllarca hizmet veren tarihi Mazlumağa ile Muradiye hamamlarının turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar neden durdurulduğu bilinmezken, vatandaşlar hamamlardaki restorasyon çalışmaların biran evvel başlatılmasını istiyor.


“Valilik hamamlarla ilgili açıklama yapmıştı”


Öte yandan sık sık gündeme gelen tarihi hamamların restorasyon çalışmalarının durduğu yönündeki haberlere Kars Valiliği’nce 26 Mayıs 2019 tarihin de açıklama yapılmıştı.


Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Mazlum Ağa ve Muradiye Hamamlarının restorasyon projelerinin 3 etaplı olarak planlandığı, proje kapsamında 1. ve 2. etap restorasyon çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından tamamlandığı belirtildi .Ayrıca, Mazlum Ağa Hamamı 3. Etap Restorasyon İhalesinin 18. Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ve Muradiye Hamamı 3. Etap Restorasyon İhalesinin de hazırlık aşamasında olduğu” ifadelerine yer verilmişti.


Valilik açıklamasının ardından geçen 3 aylık süreçte de tarihi hamamlarda her hangi bir çalışma başlatılmadı.Restorasyon çalışmaları başlatılmayan hamamlar yeniden yavaş yavaş yıkılıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'a ait savaş uçağı düştü
    1. İran'a ait savaş uçağı düştü
    2. BB Erzurumspor son 5 sezondur sezonun..
    3. Piknikçiler ağaçlık alanı yaktı
    4. Trabzonspor: "İngiltere’nin Crystal..
    5. SANKON Genel Kurulu Ankara’da yapılacak
    6. Bursa’da dehşet veren kaza: 1 ölü, 2..
    7. Malatya’da sıcaklar bunaltıyor
    8. İran kaçak yakıt taşıyan tankere el..
    9. 2019 Karadeniz Offroad Kupası 3. Ayak..
    10. Recep Varlıakman ölümün 4. yılında..
    11. Veteriner Hekimler Odasından kurban..
    12. Yol kenarına bırakılan ağzı bağlı..
    13. Deniz Türüç, Fenerbahçe'de ilk..
    14. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını..
    15. GTO, devlet hastanesi psikologlarına..
    16. Fen İşleri Ekipleri 6 mahallede saha..
    17. Başkan Özmeriç, bayram öncesi..
    18. Eski köy okulu, çocukların oyun alanı..
    19. EGO müfettişlerinden çat kapı teftiş
    20. Geleneksel Sünnet Şöleninin 16’ncısı..
    21. Üniversite öğrencisi beyin..
    22. Tanzanya’da uçak kazası: 2 ölü
    23. BB ErzurumsporLeo Schwechlen’e veda..
    24. STSO Başkanı Eken: "Sivas’ta 18 bin..
    25. YPG/PKK'lı teröristlerden ÖSO..
    26. Dondurma sırası beklerken hayat..
    27. ABD'den Keşan'a geldi, plakası..
    28. Kars’ta tarihi hamamların yapımı yarım..
    29. İran'a ait savaş uçağı düştü! Dikkat..
    30. Murat Nehri'nde boğulan çocukların..
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Çarpıcı iddia: Yeni partinin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Sapık Adnan'ın bir iğrençliği daha ortaya çıktı! 4 kızı hamile bırakıp...
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Rusya'dan Türkiye'ye çağrı! '24 saat içinde...'
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    Esed rejiminin askeri üssü havaya uçtu: 20 ölü!
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi
    F-35’lerde dudak uçuklatan zarar! Türkiye çıkarıldı maliyet yükseldi

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak
    Otoban açılacak yatırımlar yağacak