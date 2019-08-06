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Kars’ta, TAMP İntikal ve Toplanma Tatbikatı gerçekleştirildi

Kars’ta,İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ana ve destek çözüm ortağı kurumların katılımıyla, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği koordinasyonu geliştirmek vehizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, “İntikal ve Toplanma Tatbikatı” gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 12:22
Kars’ta, TAMP İntikal ve Toplanma Tatbikatı gerçekleştirildi

Kars’ta,İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ana ve destek çözüm ortağı kurumların katılımıyla, afet ve acil durumlara yönelik işbirliği koordinasyonu geliştirmek vehizmetlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, “İntikal ve Toplanma Tatbikatı” gerçekleştirildi.


Vali Türker Öksüz’ün de katıldığı tatbikat, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce görev verilen farklı kurum ve kuruluşlardan 59 iş makinesi,araç ve 210 personelin katılımıyla icra edildi.


TAMP Karsİntikal ve Toplanma Tatbikatı’nda konuşan Vali Türker Öksüz, “18 Aralık 2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi Gazete yayınlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereğince hazırlanarak yürürlüğe konulan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında il müdahale planı 26 hizmet grubu ana ve destek çözüm ortağı kurumları kapsayacak şekilde hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. Afet ve acil durumlara yönelik iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek ve hizmetlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak, 2019 Afetlere hazırlık yılı etkinlikleri çerçevesinde TAMP-Kars İntikal ve Toplanma Tatbikatını düzenlemiş bulunmaktayız” dedi.


Öksüz, “Yurdumuz doğal afetler yönünden oldukça riskli bir coğrafyada yer almaktadır. Ülkemizin yüzde 92sinin deprem kuşağında ve nüfusumuzun yüzde 95inin deprem tehlikesi altında yaşadığı bir gerçektir.Ülkemizde geçmişte birçok yıkıcı afetler yaşandığı gibi, gelecekte de meydana gelebilecek afetlerle büyük can ve mal kaybına uğrama riskimiz her zamanki mevcudiyetini korumaktadır. Bu yüzden tüm ülke genelinde olduğu gibi Kars olarak ta doğal afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmak durumundayız. Takdir edersiniz ki, tabii afetleri ortadan kaldırmamız mümkün değildir! Yapılması lazım gelen, bu afetlerden en az zarar ve ziyanla kurtulmanın yollarını bilmek ve muhtemel riskleri asgariye indirmek için azami tedbirleri almaktır. Bu maksatla devletimiz, özellikle son yıllarda afet öncesi hazırlık ve risk azaltma projelerine büyük önem vererek kriz yönetiminden risk yönetimine geçiş çalışmalarına ağırlık vermiştir. Devletimiz artık “deprem olursa ne yapmalı”dan çok “deprem olmadan ne yapmalı” bilinci ile hareket ederek bu yönde projeler geliştiriyor ve bu bilinçle, “yara sarmak değil, yara almamak” ilkesi ile afet öncesi risk azaltma çalışmalarına ağırlık verecek politikalar üzerinde çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.


Tatbikatın senaryosu hakkında da bilgi veren Öksüz, “İlimizde saat 10.30 itibariyle 5.8 şiddetinde bir depremin meydana geldiği, il merkezi, merkeze bağlı bazı köylerle Selim İlçesi ve köylerinde hasar meydana geldiği varsayılarak zaman atlamalı geliştirilen senaryonun uygulanmasında Kars İl Müdahale Planı çerçevesinde 26 Kamu Kurum ve Kuruluşu, 2 Sivil Toplum Kuruluşu, 59 araç-iş makinası ve 210 personelin katılımı ile Kars İntikal ve Toplanma Tatbikatımız gerçekleştirildi. Bu tatbikat, ilimiz ve ilçelerimiz ile komşu illerde yaşanabilecek olası bir doğal afet karşısında neler yapabileceğimizi ve olası bir afete nasıl hazır olabileceğimizi görmemiz açısından son derece önem arz etmektedir. Unutmamalıyız ki; afete hazırlığın en önemli aşamalarından birisi plan yapmak ve bu planların uygulanabilirliğini tatbikatlarda denemektir” diye konuştu.


Tatbikatın son aşamasında hizmet grubu yöneticileri İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine intikal ederek, sonuç ve değerlendirme raporlarını sunmuştur. Yapılan değerlendirme toplantısı sonucuna göre, son durum raporu hazırlanarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına gönderilmesinin ardından TAMP-Kars İntikal ve Toplanma Tatbikatı” son buldu.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 12:22
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