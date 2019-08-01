Kars’ta Sultan Alpaslan Külliyesi’nin yapımına yeniden başlandı

Yaklaşık 1 aydır yapım çalışmalarına ara verilen Sultan Alparslan Külliyesi’nin yapımına yeniden başlandı.

1 Haziran 2018 tarihinde dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan tarafından temeli atılan Sultan Alparslan Cami ve Külliyesi inşaatında hummalı çalışma başladı.

Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi eski işhanının yerine yapımına geçen yıl başlanan ve çimento sıkıntısı iddia edilerek yapımı durdurulan Sultan Alparslan Cami ve Külliyesi’nde yeniden başlayan çalışma vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Tamamlandığında Karslılara çok amaçlı olarak hizmet verecek olan Sultan Alparslan Külliyesi 50 milyon TL.’ye mal olacak.

Çok sayıda iş makinesinin çalıştığı ve toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa edilmeye başlanan Kars Sultan Alpaslan Külliyesi önümüzdeki 2020 yılı sonunda tamamlanarak açılması hedefleniyor. Sultan Alparslan Külliyesi’nin altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otopark, Cami ve sosyal donatıların da bulunacak.