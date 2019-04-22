Kars’ta Sultan Alpaslan Külliyesi’nin yapımına yeniden başlandı

Kars’ta Sultan Alpaslan Külliyesi’nin yapımına havaların ısınmasıyla başlandı.

Kars’ın en işlek caddelerinden birisi olan Faikbey Caddesi eski işhanının yerine yapımına geçen yıl başlanan ve havaların soğumasıyla birlikte yapım çalışmları durdurulan Sultan Alparslan Külliyesi’nin yapımına kaldığı yerden devam ediyor.

Temeli Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı Ahmet Arslan’ın katıldığı törenle atılan Sultan Alparslan Külliyesi’nin zeminin kayalık olması işi alan firmayı baya uğraştırmıştı. Yaklaşık 6 ay temelde kırma çalışmaları yapılan külliyenin semin etüd çalışmaları başladı. Sultan Alpaslan Külliyesi inşaatı toplam 18 bin metrekare alan üzerine inşa ediliyor.

Sultan Alparslan Külliyesi tamamlandığında Karslılara çok amaçlı olarak hizmet verecek. Altında yaklaşık 500 araçlık kapalı otopark, cami ve sosyal donatıların da bulunacağı Sultan Alparslan Külliyesi kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.