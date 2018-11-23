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Kars'ta su birikintisine düşen çocuk boğuldu

23 Kasım 2018 Cuma 18:36
Kars'ta su birikintisine düşen çocuk boğuldu

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde oyun oynarken su birikintisine düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı Yukarıbayan Mahallesi'ndeki evlerinin çevresinde oyun oynayan 3 yaşındaki Serhat Kisak, bu sırada yakındaki bir su deposu önünde biriken suya düştü.

Çocuktan haber alamayan ailesince yapılan aramada su birikintisinde hareketsiz bulunan Kisak, çağrılan ambulans ile Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serhat Kisak, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kisak'ın cesedi otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:36
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