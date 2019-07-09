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Kars'ta sel

Digor ilçesine bağlı Koca köyünde meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu

09 Temmuz 2019 Salı 11:10
Kars'ta sel

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle 6 evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Koca köyünde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel meydana geldi.

Sel sularının girdiği 6 ev kullanılamaz hale geldi, bazı tarla ve bahçeler de zarar gördü.

Çevre ve Şehircik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede hasar tespit çalışması başlattı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:10
  1. Hasar
  2. Kars
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