Kars’ta seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Kars Valisi Türker Öksüz, Başkanlığı’nda, “Seçim Güvenliği” toplantısı düzenlendi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşların hür iradesinin hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi amacıyla Vali Türker Öksüz’ün Başkanlığı’nda Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, MİT Bölge Başkanı, emniyet ve jandarma birimleri görevlileri katıldı. Toplantıda, seçim günü kentte alınan tüm tedbirler gözden geçirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, “Demokrasimizin en temel unsurlarından biri olan Mahalli İdareler Seçiminin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası milletimizin iradesinin sandığa hür ve özgürce, hiçbir engelle karşılaşmadan tam olarak yansımasının temini için alınması gereken tüm tedbirler Valiliğimizce planlanarak uygulamaya konulmuştur. Seçimlere yönelik propaganda süresi 30.03.2019 günü saat 18.00’da sona erecek ve ilimiz Kars’ta seçmenler oylarını 31 Mart 2019 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında demokratik bir ortamda huzur ve güven içerisinde kullanacaklardır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır.

Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması,trafoların bakımı ve idamesi kapsamında ARAS EDAŞ il koordinatörlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmıştır. Diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır.

İlimiz genelinde 769 sandıkta toplam 3197 Emniyet ve Jandarma personeli ile güvenlik korucuları, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir.”