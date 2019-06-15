0553 313 94 23

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu

Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu. Yağmurdan cadde ve sokaklar sular altında kalırken, dışarıya hazırlıksız çıkan vatandaşlar ise ıslandı.


Kars’ta yağmur aralıklarla etkili oluyor. Son günlerde özellikle akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Caddelerin sular altında kaldığı kentte, çok sayıda iş yerinin bodrumuna su doldu. Caddeyi karşıdan karşıya atlayarak geçmek isteyen vatandaşlarise renkli görüntüler yaşanmasına neden oldu.


Kısa sürede caddelerin göle döndüğü kentte yüksek kesimleri dolu vurdu. Doludan ekili alanların zarar gördüğü öğrenildi.


Öte yandan, Kars’ta yağışlı havanın hafta sonu da devam edeceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 18:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etkili yağış heyelana neden oldu
    1. Etkili yağış heyelana neden oldu
    2. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    3. Hak-İş Başkanı Arslan: “54 gündür..
    4. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hasköy..
    5. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım:..
    6. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    7. Antalya'da sağanak ve dolu
    8. Çamura saplanan otomobil yolda mahsur..
    9. Aliağa’dan tayini çıkan hakim ve..
    10. Restore edilen Balkanlar'ın en eski..
    11. Sınav sırasında kalp krizi geçirip..
    12. Türkiye düşmanı BAE Kraliyet..
    13. Obama tatil için Fransa’da
    14. Ambalaj ürünleri bulunan depodaki..
    15. Ağrı'da bir öğrenci 2 dakika geç..
    16. Battaniyeyi şemsiye yaptılar
    17. Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin..
    18. Kars’ta sağanak yağmur etkili oldu
    19. Öğrencilere müjde
    20. Eminönü sahilinde dalgıçlar denizde..
    21. Liselerin SANKO Üniversitesi’ne..
    22. AK Parti'den Moody's'e çok sert cevap!..
    23. Malatya’da Murat Alan’a saldırıya..
    24. Cep telefonuyla kadını görüntüleyen..
    25. Gercüş’te mercimek hasadı başladı
    26. YKS sırasında kalp krizi geçiren genç..
    27. Evinden 7 kamyon çöp çıktı
    28. TEDx’in konferansında skandal konuşma!..
    29. Ağaçta mahsur kalan kediye suni teneffüs
    30. Piknik yapmaya gitti, hayatının şokunu..
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Merhum Erbakan’ın öncülüğünde kurulmuştu! Şimdi küresel güç olma yolunda
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu