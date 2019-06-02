Kars’ta sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Kars’ta öğleden sonra etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve dolu 15 dakikada cadde ve sokakları göle çevirdi.

Meteoroloji tarafından dünden itibarenuyarıları yapılan kuvvetli sağanak yağış kent merkezinde öğleden sonra etkili oldu. 15 dakika içerisinde aralıksız yağan kuvvetli yağmur ve dolu merkezde ana caddeler olmak üzere mahalle aralarını sular altında bıraktı.

Yağmura ve doluya hazırlıksız yakalanan Karslılar işyerlerine sığınırken, araç sahipleri ise doludan etkilenmemek için araçlarını güvenli bölgelere çekme telaşına düştü. Kars’ta birçok işyerinin bodrumuna su doldu. Sağanak yağmur aralıklarla etkili oluyor.