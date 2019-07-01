Kars’ta rüzgar aracın üzerine ağaç devirdi Kars’ta etkili olan rüzgar, kaldırım çalışmalarında etrafı kazılan ağacı, park halindeki aracın üzerine devirdi.

Kars’ta etkili olan rüzgar, kaldırım çalışmalarında etrafı kazılan ağacı, park halindeki aracın üzerine devirdi.

Olay İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İnönü Caddesi’nde Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nceyürütülen kaldırım çalışmalarında etrafı kazılan ağaç, rüzgarın etkisiyle park halindeki Mahir Demirtaş’a ait 06 FR 1682 plakalı aracın üzerine devrildi. Olay da araçta maddi hasar oluştu.

Yol ve kaldırım çalışmalarından dolayı tek şeritten verilen trafik,kısa süreliğine durdu. Olay yerine gelen trafik ekipleri, gerekli işlemleri yaparak trafiğin akışını yeniden sağlarken, araç üzerine devrilen ağaç ise itfaiye ekiplerince kaldırıldı.

Öte yandan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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