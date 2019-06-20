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Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı

Kars’ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:01
Kars’ta Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı

Kars’ta Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nin dönem sonu sergisinin açılışı yapıldı.


Faikbey Caddesi üzerinde GAMP Konağı Parkı’nda hazırlanan serginin açılışını Vali Türker Öksüz, İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu ve davetliler yaptı.


Kars Harakani Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi faydanıcıları tarafında el emeği göz nuru dökülerek hazırlanan bir birinden güzel eserlerin sergilendiği sergiyi gezen Vali Öksüz beraberindekilere İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, tarafından bilgi verildi.


Serginin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Zakir Lazoğlu, “2018 yılında kurmuş olduğumuz Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde 43 hastamıza hizmet vermekteyiz. Şuanda burada açtığımız sergi, hastalarımızın kendi emekleriyle, kendi el emeği, göz nuruyla yaptıkları çalışmlar yer alıyor. Hastalarımızın toplumdan uzaklaşmaması, topluma daha çabuk uyum sağlamaları için yaptığımız çalışmalardır” dedi.


Öte yandan GAMP Konağı Parkı’nda açılan sergi akşama kadar açık kalacak. Sergiye vatandaşlar gün içerisinde gezebilir.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:01
  1. sergi

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