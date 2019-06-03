0553 313 94 23

Kars’ta Ramazan Bayramı tedbirleri

Kars’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Kars Valiliği’nce bir takım güvenlik önlemleri alındı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
Kars’ta Ramazan Bayramı tedbirleri

Kars’ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Kars Valiliği’nce bir takım güvenlik önlemleri alındı.


Karsİl Emniyet Müdürlüğü’nce, Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak için, il merkezi ve ilçelerimiz dahil şehrin tüm giriş ve çıkışlarında oluşturulan 24 saat esasına göre yapılan yol kontrol ve arama noktaları uygulamasına ek olarak halkımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla; bayram tatili süresince günlük 365 polis ve 40 motorize ekip görev yapacak.


Trafik yönünden ise, Ramazan Bayramı tatili süresinde planlanan tedbirler kapsamında günlük35 motorize ekiple birlikte toplam 80 polis, trafik sevk ve idaresinde görev alacak. Görevli ekipler güzergahta trafiğin tanzimi ve trafik akışını engelleyen araçların kaldırılması ve olumsuz-çift sıra hatalı parklanmalar için sürekli seyir halinde denetim yapacak.


Ayrıca Kars genelinde çevirme ekipli ve seyir halinde olmak üzere, farklı güzergahlarda etkin şekilde radarla hız denetimi uygulamaları planlanmıştır. Trafik kazalarının yoğun olduğu yol kesimlerinde yapılacak olan sabit trafik uygulamalarında, kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kurallara uyup uymadıklarına dair denetimler sıklaştırılacak.


Bayram tatili süresince havadan Drone denetimlerine devam edilecek. Ağır taşıt, şehirlerarası otobüsler ve ticari araç denetimlerinde, takograf kontrolleri yapılacak ve denetimler esnasında çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin, taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Tatil süresince 05.00-07.00 arasında şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs şoförleri başta olmak üzere tüm araç sürücülerine yönelik uyandırma-bilgilendirme denetimlerine devam edilecek.


“Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında, “Bu Yolda Hep Birlikteyiz”, “Kırmızı Düdük” ve “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyaları desteklenerek devam edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü’nce organize edilen “Sürücü Seyahat Karneleri” kampanyası ile ilgili broşür ve karne dağıtımları, denetim noktalarında ekipler tarafından yapılacak. Toplu taşıma sürücülerinin uyması gereken kurallar kapsamında bilgilendirme ve broşür dağıtımı yapılmış olup, “Otobüslerde Gösterimi Zorunlu Spot Filmi” CD si çoğaltılarak otobüs firma yetkililerine izlettirilmesi amacıyla dağıtımı yapıldı. Bu kapsamda bilgilendirme çalışmaları sürdürüyor.


Öte yandan bayram tatili süresince Kars İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında, vatandaşların Ramazan Bayramını huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak maksadıyla günlük 15 ayrı noktada yol kontrol ve araması yapmak üzere 42 önleyici kolluk devriyesi planlanmış, planlanan devriyelerde toplam 354 personel, 62 araç, 2 drone, 2 köpek unsuru ve teröristle mücadele harekatı kapsamında toplam 3 Komando Timi ve 3 Güvenlik Korucusu Timi kritik arazi kesimlerinde emniyet tedbiri almak ve arazi kontrolü yapmak üzere görevlendirildi.Ayrıca 9 Trafik Timinde görevli 25 jandarma personeli,67 ayrı noktada trafik kontrol ve denetimi yapacak.


Bu kapsamda bayram tatili süresince günlük toplam, asayiş hizmetlerinde 102 ekip, 719 kolluk personeli ve trafik hizmetlerinde 44 ekip, 105 kolluk personeli görevlendirilmiştir. Bu tedbirler kapsamında Kars genelinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 8 bin 072 kişi ve 3 bin 659 araç sorgulanmış, farklı suçlardan aranan 10 kişi yakalanmış, 370 araca cezai işlem uygulandı.


Bu tedbirlerin yanı sıra, vatandaşların da karşılaştıkları olumsuzlukları vakit geçirmeksizin 155 Polis İmdat Hattına, 156 Jandarma İmdat Hattına veya En Yakın Kolluk Birimine bildirmeleri, olaylara müdahalede büyük katkı sağlayacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 13:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu adamın normal golü yok! İbrahimovic yine yaptı yapacağını...
    1. Bu adamın normal golü yok! İbrahimovic..
    2. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    3. Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü
    4. Amasya lise taban puanları 2019 Amasya..
    5. Bayramda PTT açık mı?
    6. Bakan Soylu açıkladı! Yarı yarıya düştü
    7. Canpolat park bahçe personelleri ile..
    8. Canpolat mahalle temsilcileriyle iftar..
    9. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    10. Bakanlık bayramda hastanede tedavi..
    11. Fırsatçılara meydan vermeyin! Turizm..
    12. Açıköğretim Lisesi üçüncü dönem..
    13. Derin Tarih dergisinden Mısıroğlu’na..
    14. Van’da bayram hareketliliği
    15. Zonguldak’ta alacak-verecek kavgası: 1..
    16. Milletvekilleri Kale ilçesinde iftar..
    17. 'SP'li kardeşim!..RP ve Fazilet'i..
    18. Sudan'da gösterilere müdahalede ölü..
    19. İstanbul 14 Ağustos'u bekliyor! 100..
    20. Bu bayramda da şehitler unutulmadı!
    21. Nerede oy kullanacağım? (YSK seçmen..
    22. ‘Midenin de bayram edeceği’..
    23. Hafif ticari araç takla attı: 2 Yaralı
    24. Rusya tüm dünyaya duyurdu: Çekilmiyoruz
    25. Bakan Akar’dan Ramazan Bayramı mesajı
    26. TFF'den Ramazan Bayramı mesajı
    27. Karaman’da şehitlik ziyareti
    28. Gençlerbirliği'nde Gabriel Obertan..
    29. İngiltere’de camide çekiçli saldırı..
    30. Belediye başkanlarından bayram mesajı
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    İran’a büyük kumpas! ABD, Rusya ve İsrail…
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular