Kars’ta radarla hız denetimi yapıldı

Kars’ta trafik ekiplerince radarla hız denetimi yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nce başta radarla hız denetimleri olmak üzere, trafik denetlemeleri aralıksız devam ediyor.

Trafik ekiplerince, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla kentte hız denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde 77 adet sürücü ve tescil plakasına Karayolu Trafik Kanununun muhtelif maddelerinden Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlendi.

Trafik ekiplerince radarlı hız denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.