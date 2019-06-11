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Kars’ta polisten kaçan motosikletten cephane çıktı

Kars’ta, polisten kaçak motosiklet ve sürücüsü yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

11 Haziran 2019 Salı 13:35
Kars’ta polisten kaçan motosikletten cephane çıktı

Kars’ta, polisten kaçak motosiklet ve sürücüsü yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı. Motosiklette bulunan çuvallardan 3 adet kaleşnikof marka uzun namlulu taarruz silahı ve bu silaha ait mermi ele geçirildi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şehit Yusufbey Caddesi Bülbül Mahallesi girişinde planlı şok yol uygulaması yaptı. Uygulamadan kaçak bir motosikletli takibe alınarak kovalamaca sonucu yakalandı. H.K. isimli şüpheli şahıs plakasız kullandığı motosikletinde arama yapan polis ekipleri, çuvallar içerisinde 3 adetkaleşnikof marka uzun namlulu taarruz silahı, kaleşnikof silahlara ait 4 adet şarjör ile şarjörlere basılı 7.62 çapında 120 adet fişek ve 2 adet balistik yelek ele geçirdi.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen H.K. buradaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili olarak Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:35
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