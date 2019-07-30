Kars’ta polisten bayram öncesi sahte para uyarısı

Kars’ta polis, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarında satıcılara, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceğini anlattı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Vali Hüseyin Atak Bulvarı’nda bulunan Hayvan Pazarı’nda “Kurbanlık Alışverişinde Dolandırıcılara ve Hırsızlara Karşı Dikkatli Olun” konusunda uyardı.

Polis, vatandaşlara sahte parayı anlamanın yollarının anlatı, broşürleri dağıtarak, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmalarını istedi.

Hayvan Pazarı’nda vatandaşları tek tek dolaşan polis, broşür dağıtarak dolandırıcılık olaylarına maruz kalan vatandaşların zaman geçirmeden güvenlik güçlerine haber vermeleri gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak gazetecilere açıklamada bulunan Asayiş Şube Müdürü Ahmet Karaca, “Valimiz Türker Öksüz himayesinde, İl Emniyet Müdürümüz Ümit Bitirik’in talimatlarıyla bugün burada Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz olarak yaklaşan mübarek Kurban Bayramınız öncesi sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlık konularında vatandaşlarımıza yönelik bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerimiz oldu” dedi.

Karaca, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ve Kurban Bayramı’nda bu tür bilinçlendirme, bilgilendirme aktivitelerimiz bayram süresince devam edecek. Ayrıca bu bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için sabit ve yaya devriyelerimiz, uygulamalarımızda devam edecek. Vatandaşlardan da ricamız olası bir durum olursa bu durumu bize bildirmeleridir. Şüpheli bir durumla karşılaştıklarında lütfen155 Polis İhbar Hattını aramalarını istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan polis ekipleri tarafından dağıtılan broşürde sahte paraya dikkat edilmesi gerektiği anlatılırken, filigran, emniyet şeridi, holografik şerit folyo, kabartma baskı, bütünleşik görüntü ve floresan etkili mürekkep konularında da uyarıcı bilgilere yer verildi.

Vatandaşların kalpazanların tuzağına düşerek kanun karşısında suçlu duruma düşmemeleri için banknotları tanımaları ve aldıkları paranın gerçek olup olmadığı hususunda tüm banknotlarda bulunan ve belirtilen özelliklere dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.