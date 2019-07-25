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Kars’ta polislerle çocuklar gönüllerince eğlendi

Kars’ta polisler çocuklarla halat çekme, çuval yarışı yaptı, polislerle ip atlayan çocuklar gönüllerince eğlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
Kars’ta polislerle çocuklar gönüllerince eğlendi

Kars’ta polisler çocuklarla halat çekme, çuval yarışı yaptı, polislerle ip atlayan çocuklar gönüllerince eğlendi.


Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekiplerince “ÇOGEP” kapsamında yürütülen “ÇOGEP Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek” projesi kapsamında İl genelinde sosyal imkanlardan yoksun ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde kalan 5-18 yaş aralığındaki toplamda 50 çocuğa tarihi yerleri gezdirildi.


TDP ekipleri ile çocukları Sarıkamış’ta piknik yaptı. Çocuklar polislerle voleybol, futbol, halat çekme yarışı, ip atlama ve çuval yarışı yaparak hoşça vakit geçirdi.


TDP ekipleri, çocuklara Kafkas Harp Müzesi, Ani Ören yerini gezdirdi. Proje kapsamında çocukların kültürel bilgi ve görgülerinin artırılması, milli kimlik duygularının ve Polis-Halk ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:12
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