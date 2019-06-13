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Kars’ta polisin uygulamaları devam ediyor

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimive Tek Dal Sigara Uygulaması " 36 ekip, 128 polis ile yapıldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 14:58
Kars’ta polisin uygulamaları devam ediyor

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimive Tek Dal Sigara Uygulaması " 36 ekip, 128 polis ile yapıldı.


Kars Emniyet Müdürlüğü’nce merkez ve ilçeler de 36 ekip ve 128 polisin katılımı ile gerçekleştirilen uygulamada,767 şahıs sorgulandı. 68 okul ve çevresi kontrol edildi. 24 okul servis araç ve sürücüsü denetlenmiş, 3 araca toplamda 705 TL cezai işlem uygulandı.


Uygulamada ayrıca 119 Umuma Açık Yer kontrol edildi.


Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Serhat Şehrimizin huzurunun devamlılığı için; vatandaşlarımızın suç ve suçlulara karşı dikkatli ve duyarlı bulunmalarını, şüpheli gördükleri tüm araç ve şahısları derhal 155 Polis İmdat Hattına bildirmelerini bekliyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:58
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