Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi

Kars'ta PKK'ya ait barınaklar imha edildi07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlere ait barınaklar imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Körpınar köyü bölgesinde operasyon düzenlendi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 8 farklı noktada teröristlerin kullandığı barınaklar tespit edildi.
Barınaklarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ekiplerce barınaklar imha edildi.
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