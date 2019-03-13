0553 313 94 23

Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 8 kişi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan 1 kişi olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 20:33
Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ta PKK/KCK terör örgütü propagandası yapan 8 kişi ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından aranan 1 kişi olmak üzere 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Kars İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen planlı faaliyetler ve yapılan çalışmalar kapsamında, Kars merkez ve Digor ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ikametgahlarında yakalanan 8 kişi gözaltına alınarak Jandarma Alay Komutanlığına getirildi. Şüpheli 8 kişinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



Öte yandan silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan C.A. jandarma ekiplerince Kars merkezde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen C.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.



Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve kamu düzeninin korunması maksadıyla, Kars genelinde terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışmalara, demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edilecektir.” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 20:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    1. ABD'den Türkiye F-35 ve Patriot tehdidi
    2. MHP’li Taşdoğan: “Bütün şer odakları..
    3. Sözcü Kalın’dan Beril Dedeoğlu için..
    4. Başkentte "Dava Filistin" oyununun..
    5. Servis şoförü cinayetinin katil..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev ziyareti
    7. Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile..
    8. Türk Edebiyatı Vakfı'nda "Halit..
    9. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, vefat etti
    10. Barselona'da taraftar kavgasında 5..
    11. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu vefat etti
    12. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış..
    13. Trump'ın eski seçim kampanyası..
    14. Ülkeye soktukları jetlerle kaçak uçuş..
    15. Fahrettin Altun'dan "#WeAreErdogan"..
    16. Jülide Sarıeroğlu: Her siyasi görüşten..
    17. Topçu: “Türkiye’de sağlık kuruluşları..
    18. Senegal ve Nijerya "Boeing 737..
    19. Türk şirketlerinden Özbekistan Tarım..
    20. Kars'ta PKK operasyonu! Çok sayıda..
    21. Cezayirli yeni bakandan muhalefete ve..
    22. AP Genel Kurulunda kabul edilen "2018..
    23. Fehmi Koru yeni partiyi doğruladı!
    24. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    25. İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
    26. Osmanlıspor'da Magaye sevinci
    27. Sarıeroğlu: “Cumhur İttifakı olarak..
    28. Eski emniyet müdür yardımcısına 105..
    29. Boeing'den "737 Max" açıklaması:
    30. BAİB'in "İhracatın Yıldızları 2018"..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Soylu: Yaklaşan tehlikeyi söylemek boynumun borcudur
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Asgari ücretliden bile az vergi ödüyor! Yavaş’tan bir skandal daha
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir