0553 313 94 23

Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ta sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 08:01
Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı

Kars’ta sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 9 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerincePKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Sosyal Paylaşım Siteleri üzerinden 9 kişinin“Terör Örgütü Propagandası Yapmak”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlarını içeren paylaşımlar yaptığı tespit edildi.


TEM ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli 9 kişinin adresleri belirlendi. Kent merkezi ve ilçelerde belirlenen adreslere polis, eşzamanlı operasyon düzenlendi.


Düzenlenen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kars İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, emniyettteki işlemlerinin ardından önce hastaneye sağlık kontrolde bulunmak üzere getirildi. Ardından da Adliye’ye sevk edildi. Adliye’ye sevk edilen 9 kişiden 1’ çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 08:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal’da çöken binanın ardından vatandaş panikledi! Bizim binaya da bakın
    1. Kartal’da çöken binanın ardından..
    2. Sökeli kadınların örgüleri kimsesiz..
    3. Uyuşturucu kullandıkları düzenekle..
    4. Didim’de bademler çiçek açtı
    5. Aydın polisi otobüs firmalarını..
    6. Aydın’da kütüphaneler renklendi
    7. Meteoroloji'den İstanbul için önemli..
    8. Erzurum’da kartpostallık kırağı..
    9. 16.02.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. ABD Venezuela'ya yeni bir yardım..
    11. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı
    12. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    13. Soçi dönüşü ABD’ye çok sert cevap
    14. FETÖ'nün sözde 'imam yardımcısı'na 15..
    15. Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Peş peşe..
    16. ABD nabız yokladı... Türk halkı..
    17. Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
    18. "Venezuela'daki darbe girişimi çöktü"
    19. Plastik poşetler için 146 bin..
    20. Şüphelilerden 97'si itirafçı oldu
    21. Kaşıkçı cinayetinde 'çiğ et' muamması
    22. Metris Cezaevinde yangın... Çok sayıda..
    23. ABD'li senatörden Türkiye ve Suriye..
    24. Sinop'ta ev yangını
    25. Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına..
    26. Polisten kaçtı... Oyunu tutmadı!
    27. Ankara'da kavga: Çok sayıda gözaltı
    28. Cumhur İttifakı genelgesi açıklandı
    29. AA duyurdu: Terör örgütleri PKK ve..
    30. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü